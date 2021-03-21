- Haberler
- Gündem Haberleri
- Dışişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi hakkında açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi hakkında açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye, şiddete karşı korunmasında daima kadının yanında olmuştur" denildi.
- AA & Ensonhaber
- 21.03.2021 - 23:41
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararıyla ilgili bir yazılı açıklama yayınladı.
Açıklamada "Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmamalıdır" vurgusu yapıldı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA