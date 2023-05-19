Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a '19 Mayıs' tepkisi Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a tepki göstererek, "Türk düşmanlığı kaynaklı histeriden kurtularak kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Bugün tüm yurtta 19 Mayıs coşkusu sürerken Yunanistan tarafı ise hayal aleminde yaşamayı sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Yunanistan'da asılsız iddialar kapsamında düzenlenen etkinliklere tepki gösterildi.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda "19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir milletin hayatta kalma mücadelesini başlattığı kutlu bir tarihtir. Bu eşsiz kurtuluş mücadelesi, dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle Anadolu'yu işgale yeltenen Yunanistan'ın asla unutmaması gereken bir ders olarak tarihteki yerini almıştır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı paylaşımında Yunanistan'a tepki göstererek, "Türk düşmanlığı kaynaklı histeriden kurtularak kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz." denildi.

"Açıklamaları beyhude bir çaba olarak görüyoruz"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir milletin hayatta kalma mücadelesini başlattığı kutlu bir tarihtir. Bu eşsiz kurtuluş mücadelesi, dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle Anadolu'yu işgale yeltenen Yunanistan'ın asla unutmaması gereken bir ders olarak tarihteki yerini almıştır.



İstiklal Savaşımızın başlangıcını temsil eden bu özel günün, bazı radikal grupların tarihimize yönelik mesnetsiz "Pontus" iddiaları, Türk düşmanlığını körükleyen etkinlikleri ve Yunanistan'daki bazı siyasetçilerin tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları yoluyla hedef alınmasını beyhude bir çaba olarak görüyoruz.

"Kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz"