Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısı açıklaması: Türkiye, güvenli bir ülke

Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, terörle mücadelenin etkin bir biçimde yürütüldüğünü vurguladı. Bilgiç, elde edilen başarılı sonuçlara işaret etti.

Son günlerde bazı ülkeler, Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayınlamaya başladı.

Uyarılara gerekçe olarak, güvenlik konusu gösterildi.

Ankara'dan yapılan açıklamada ise söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğunun düşünüldüğüne dikkat çekildi.

"Her türlü güvenlik tedbiri alınıyor"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, konuyla ilgili soruyu yanıtlarken, "Esasen ilgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır." dedi.

"Türkiye güvenli ülke"

Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunun altını çizen Bilgiç, terörle mücadelenin hem yurt içinde hem de sınır ötesinde en etkili şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Bilgiç, "Terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçlar açıkça görülmektedir." hatırlatmasında bulundu.

"Uluslararası toplum takdir ediyor"

"Bu bağlamda, ülkemiz terörle mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan sürdürürken, uluslararası toplumun güvenliğine de katkı sağlamaktadır." diyen Bilgiç, "Nitekim bu husus, uluslararası toplum tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir." diye ekledi.