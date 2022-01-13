Dışişleri: Yunanistan'ın ithamları gerçek dışı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Komşumuz Yunanistan’ı bir kez daha aklıselime davet ediyoruz" denildi.

Ankara, sorunların çözümü için masayı işaret ederken, Atina ise asılsız açıklamalarla gerilimi tırmandırmaya çalışıyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Atina'nın Elliniko-Agrirupoli semtinde inşa edilmesi planlanan “Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı”nın, inşa planını tanıtım töreni sırasında yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye'nin yakın tarihi hakkında mesnetsiz ifadeler kullandı.

"YUNANİSTAN'IN SIKÇA ORTAYA ATTIĞI GERÇEK DIŞI İTHAMLAR..."

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu ifadelerin esefle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yunanistan’ın sıkça ortaya attığı gerçek dışı ithamlar, iki ülke arasındaki sorunların çözümü yolundaki samimi ve dürüst bir diyalog ortamının oluşturulmasına yönelik adımları gölgelemektedir." denildi.

"AKLISELİME DAVET EDİYORUZ"

Bu tür tutum ve davranışların devlet ricalinden beklenen sorumluluklarla bağdaşmadığına dikkat çekilerek, "Bu çerçevede, komşumuz Yunanistan’ı bir kez daha aklıselime ve yapıcı bir anlayışa davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar aktarıldı:

"YUNAN ORDUSUNUN BARBARCA SUÇLAR İŞLEDİĞİ GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMİYOR"

"Bu iddialar, Anadolu’yu işgale ve istilaya kalkışanın Yunanistan olduğu, Yunan ordusunun, özellikle Batı Anadolu bölgemizdeki masum sivil halka karşı barbarca insanlık suçları işlediği gerçeğini değiştirmemektedir.

İtilaf Devletleri Tahkikat Komisyonu’nun raporunda da kayıtlı bu suçlar nedeniyle Yunanistan’a, Lozan Barış Antlaşması’nın 59'uncu maddesi uyarınca, savaş hukukuna aykırı eylemlerinden doğan zararları tazmin etme yükümlülüğü getirildiğini bir kez daha hatırlatırız."