DİSK: Asgari ücret 13 bin 200 TL olmalı

Basın açıklamasında bulunan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu asgari ücret hakkında açıklama yaptı.

Asgari ücret senaryoları konuşulmaya devam ediyor...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, konunun netleşebilmesi adına bugün ikinci kez toplandı.

Milyonlarca vatandaş komisyondan çıkacak kararı beklerken, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yeni bir teklif paylaştı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da yer aldığı grup, Fatih ilçesindeki İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önüne geldi, bazı pankartlar taşıdı.

Çerkezoğlu, burada yaptığı açıklamada, sosyal adaletin en önemli araçlarından birisinin asgari ücret olduğunu söyledi.

"Asgari ücretin insanca yaşayacak bir düzeyde belirlenmesi mücadelemizi yürütüyoruz"

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugün ikinci toplantısını yapacağını belirten Çerkezoğlu, "Türkiye’de ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücretin insanca yaşayacak bir düzeyde belirlenmesi mücadelemizi, masada değiliz ama iş yerlerinden alanlardan meydanlardan yürütmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Çerkezoğlu, ücretlerin toplu sözleşmeyle belirlenmesini talep etti.

"Asgari ücret 13 bin 200 TL olmalı"

İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu ise yaptığı basın açıklamasında yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü kaybı yaşandığını ifade etti.

Verginin tabana değil tavana yayılmasını talep eden Arslanoğlu, asgari ücretin net 13 bin 200 lira olması gerektiğini kaydetti.

Grup, basın açıklamasının ardından İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünden ayrıldı.