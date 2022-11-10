Diyanet: Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı saygı ve minnetle anıyoruz

Paylaşılan mesajda, "Vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehit ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyoruz" denildi.

Bu yıl, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı.

Atatürk, 10 Kasım 1938''de, saat 09.05'te vefat etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Diyanet'in mesajı

Diyanet'ten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saygıyla anıldığı vurgulandı.

Geçmişten bugüne vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerin rahmetle yad edildiği belirtildi.

"Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı saygı ve minnetle anıyoruz"

Açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı vefatının 84. yılında saygı ve minnetle anıyor; geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehit ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyoruz.

"Bugün bizlere düşen görev..."



Kutlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın, uğruna mücadele verdiği medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, milletimizin ve devletimizin huzuru ve refahı için çalışarak daha güzel yarınları tesis edebilmek için gayret göstermektir." ifadeleri kullanıldı.