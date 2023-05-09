Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da hacı adaylarıyla buluştu Başkan Erbaş, "Sizlerin içinde de yıllardır bekleyip kurası çıkmayan, az bekleyen, çok bekleyen oldu ama çıktı elhamdülillah" dedi.

AA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Keçiören'de Hacı Adayı Eğitim Programı'nda hacı adaylarıyla bir araya geldi.

Keçiören Mustafa Asım Köksal Camisi'nde Hacı Adayı Eğitim Programı düzenlendi.

Başkan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Beytullah, Mescid-i Nebevi ve Ravza-i Mutahhara denildiğinde kalplerin farklı attığını belirtti.

Hadis hatırlatması yaptı

İslam'ın farzlarından haccın hem mali hem bedeni ibadet olduğunu bildiren Erbaş, Hz. Peygamberin bir hadis-i şerifinde, "Yeryüzünde ziyaret edilmeye değer üç mabet vardır. Bunlardan birincisi Kabe-i Muazzama, ikincisi Mescid-i Nebevi, diğeri de Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dır." buyurduğunu aktardı.

"Hac yoluna girdiniz"

Erbaş, hacca gitmek için yıllardır kura bekleyenler bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

Sizlerin içinde de yıllardır bekleyip kurası çıkmayan, az bekleyen, çok bekleyen oldu ama çıktı elhamdülillah. Kurası çıkmayıp da ahirete irtihal edenler oldu. Allah onlara rahmet eylesin. Onlar müracaat ederek, yazılarak üzerlerine düşen vazifeyi yaptılar. Sizlere kura çıktı, sevinç gözyaşları döktünüz. Çıkanlar da gözyaşı döküyor, çıkmayanlar da gözyaşı döküyor. Hac yoluna girdiniz.



Oraya ulaşmayı Cenabıhak nasip eylesin, Beytullah'a ulaşmayı, Kabe'ye yüz sürmeyi Rabb'im nasip eylesin inşallah. Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da ibadetlerinizi güzel bir şekilde yapabilmeyi, Arafat'ta vakfeye durabilmeyi, orada ellerimizi açıp Rabbimize yalvarıp yakarmayı hepimize nasip eylesin. Cenabıhak, yapacağımız haccımızı, umremizi, ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah.

1000 hacı adayı katıldı

Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar ve Keçiören'de bulunan yaklaşık 1000 hacı adayının da katıldığı programda, Başkan Erbaş Kur'an-ı Kerim okudu.