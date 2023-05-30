Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Hacı adaylarımız için her ayrıntı düşünüldü Hacıları uğurlama töreninde soruları yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Hacılarımız buradan hareket ettikten sonra Mekke'de, Medine'de havalimanlarında çok rahat bir şekilde beklemeden otellerine hareket edecekler" dedi.

DHA

Suudi Arabistan, 2022 yılında Pakistan, Malezya, Endonezya, Fas, Bangladeş'ten gelen hacı adaylarının işlemlerini kolaylaştıracak Mekke Yolu Projesi'ne bu sene de Türkiye dahil edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla ilk hac kafilesi, İstanbul Havalimanı’ndan kutsal topraklara gitti.

Bu sene hacı adaylarına 'Mekke Yolu Projesi' kapsamında Mekke ve Medine Havalimanlarında yapılan pasaport ve parmak izi kontrolü, Suudi yetkililer tarafından İstanbul Havalimanı arındırılmış salonda kurulan özel bir alanda yapıldı.

Direkt otellerine hareket edebilecekler

Burada yapılan kontrollerin ardından uçağa binen hacı adayları, indikleri havalimanında herhangi bir kontrolden geçmeyerek direkt otellerine hareket edebilecekler.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen açılış programı törenine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Suudi yetkililer katıldı.

"Hacı adaylarımız için büyük kolaylık olacak"

Mekke yolu projesi açılış programında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

Bir yenilikle bugün bu uğurlamayı yapıyoruz. Mekke'de ya da Medine'de havalimanında yapılacak önemli bazı işlemlerin -parmak izi gibi, pasaport kontrolü gibi işler- buradan yapılarak hacılarımızı uğurlamamız çok büyük bir kolaylığa vesile olacak. İnşallah hacılarımız buradan hareket ettikten sonra Mekke'de, Medine'de havalimanlarında çok rahat bir şekilde beklemeden hemen arabalarına binip otellerine hareket edecekler. Geçmişteki sıkıntıları, pasaport kuyruklarını, parmak izi kontrollerini düşündüğümüz zaman bunun çok büyük bir proje ve yenilik olduğunu özellikle ifade edebilirim. Bu vesileyle Suudi Arabistan devletine ve buradaki yetkililerine çok teşekkür ediyorum.

83 bin hacı adayı kutsal topraklara gidiyor

İstanbul’dan kutsal topraklara uğurlanan ilk kafile dün Medine’ye hareket etti.

Bu yıl Türkiye’den 83 bin hacı adayının kutsal topraklara gideceği öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da fetva, irşat ve eğitim, sağlık, denetim, gözetim ve rehberlik, kiralama, iskân ve koordinasyon, karşılama, nakil ve ayniyat ekiplerinden oluşan görevlilerle hacı adaylarına hizmet verecek.

Şehit yakınlarına ve gazilere özel kontenjan

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da şehit yakınlarına, gazi ve gazi ailelerine kontenjan ayrıldı.

Gazi ve şehit yakını, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda hacca gidecek.

Salgın hastalık döneminde 65 yaşından büyük olması ve aşı olmaması sebebiyle gidemeyen 34 bin 443 hacı adayı kurasız hacca gidecek.