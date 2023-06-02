Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerimiz çocuklarımızın okulu Erbaş, yaz Kur'an kurslarının temmuz ayının başında açılacağını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı, "İstiyoruz ki bütün camilerimiz dolsun taşsın" dedi.

AA

Osmanlı döneminden kalma 456 yıllık Ahmet Çelebi Camii'nin restorasyonu, İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Müftülüğü tarafından gerçekleştirildi.

Tamamlanan restorasyonun ardından açılış töreni, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla yapıldı.

Açılış öncesi "Kalpler Allah'ı Zikretmekle Huzura Kavuşur" konulu cuma hutbesini irat eden Erbaş, camilerin şehirlerin süsü olduğunu dile getirdi.

"Her cami bir okuldur"

Caminin restorasyonunun tamamlandığını anlatan Erbaş, "Şimdi içinin mamur edilmesi gerekiyor." dediği açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

İnşallah mahalleli olarak, genç, yetişkin, çocuk hep birlikte bu camiyi imar etmemiz lazım. Camilerin içinin imarı, öncelikle cemaatinin bol olması, ikinci olarak ise camileri mektep haline getirmemiz demektir.



Her cami bir okuldur. Camiyi sadece namaz kılmak için açılıp kapatılan yerler olmaktan çıkarmamız lazım.

"Yaz Kur'an kurslarımız temmuz ayının başında açılacak"

Hangi vakitte gelinirse gelinsin camilerde hocaların Kur'an-ı Kerim ve ilmihal dersi vermeye hazır olduklarını dile getiren Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

Camiler de bir okul. Okulda öğrenememişsek camimiz hazır. Yaz Kur'an kurslarımız temmuz ayının başında açılacak. Camilerimiz çocuklarımızın okulu. İstiyoruz ki yaz kurslarımızda bütün camilerimiz dolsun taşsın.

"Vakit namazlarına da bekliyoruz"

Erbaş, İstiklal Marşı'nın "Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli / Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli / Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli / Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli." kıtasının çocuklar tarafından dua niteliğinde öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

Kur'an kurslarında çocuklara küçükleri sevmek, büyüklere saygı göstermek, anne-babayı, Allah'ı ve peygamberi sevmek gibi değerler eğitimi verildiğini aktaran Erbaş, şöyle konuştu:

Hanımlarımız teravih namazlarına koşarak geliyorlar. Vakit namazlarına da bekliyoruz. Eğer 10-15 kişilik bir ekip oluşturursanız bir hoca hanımı camimizde görevlendiririz. Dini konudaki eksikliklerinizi giderecek dersler yaparsınız.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de 1567 yılında yapılan caminin tarih boyunca iki kez maruz kaldığı yangınlarda kullanılamaz hale geldiğini ve 1789 yılında yeniden yapılarak bugüne ulaştığını ifade etti.

Programa İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, İlçe Müftüsü Esat Yapıcı ile vatandaşlar katıldı.