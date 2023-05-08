Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam dünyası bilgiyi üretmede daha güçlü olmalı İslam dünyasına çağrıda bulunan Erbaş, bilginin değere dönüştürülmesi çalışmalarının daha güçlü hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

AA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dinler Tarihi Lisansüstü Sempozyumu'na katıldı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin (ASBÜ) rektörlük binasındaki sempozyumda Erbaş, bilgi üretmenin önemine dikkati çekti.

"Bilgi üretmekteki hakiki amaç budur"

Erbaş, "İslam dünyası bilgiyi üretme, güncelleme, değere dönüştürme ve hayata rehber yapma konusundaki çalışmalarını daha güçlü hale getirmek zorundadır." dedi ve şöyle devam etti:

İslam düşüncesinde ilimlerin, ilmi çalışmaların amacı güç devşirmek, egemenlik kurmak, sömürmek, asimile etmek değil, hakikati ortaya çıkarmaktır, insanın kendisi, çevresi, eşya, tabiat, kainat ve son raddede Cenabıhak'la olumlu ilişkiler kurmasını temin etmektir. Bilgi üretmekteki hakiki amaç budur.

"Yeni bir peygamberle hakikate davet edilmişlerdir"

Erbaş, hak dinin yeryüzü serüveninin Hazreti Adem'le başladığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

Tarihi süreç içerisinde insanlar vahyin rehberliğinden uzaklaşarak yolunu şaşırdığında ve ahlaki bunalımlara düçar olup insani değerler yozlaştığında, Allah Teala yeni bir peygamberle onları hakikate davet etmiştir.

"Dinler tarihi insanlığın anlam arayışı serüveninin haritasını gösterir"

Dinler tarihinin, insanlığın anlam arayışı serüveninin haritasını gösterdiği, hakikat çizgisini ortaya koyduğu gibi inanç istismarının örneklerini de aşikar ettiğini bildiren Erbaş, şöyle devam etti:

Bir yandan vahyin takipçilerinin ilahi ilkelerin rehberliğinde bilgi ve hikmete dayalı vakur yürüyüşünü ve asil mücadelesini tanıtırken, diğer yandan vahyin dışında kalarak bir inanç oluşturan kişi ve toplulukların savrulmalarını da gözler önüne serer.



Bu yönüyle dinler tarihi, hak-batıl mücadelesini zaman, mekan, argümanlar, kişiler gibi her açıdan en güçlü şekilde ele alma imkanına sahip bir bilim dalıdır.

"Evrensel ilkeler zemininde açık ve net şekilde görülecektir"

Dinler tarihinin bugünü imar, yarını inşa edebilecek düşüncenin ve ilkelerin açığa çıkarılmasına çok önemli katkılar sunma imkanına sahip bir bilim dalı olduğunu kaydeden Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

Herhangi bir düşünce ya da inancın, insanlığın huzur, güven ve kurtuluşu noktasında taşıdığı değeri tespit edebilmek için onu, varlık, bilgi, ahlak, sanat ve hukuk tasavvuruyla ele alarak değerlendirmek gerekecektir.



Nitekim bu açılardan bakıldığında İslam'ın tüm zamanlar ve insanlık için rahmet ve kurtuluş vesilesi oluşu, evrensel ilkeler zemininde açık ve net şekilde görülecektir.