Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan şarkıcı Gülşen'e tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınadı.

Giydiği kıyafetler ve sahnede açtığı LGBT bayrağıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, bu kez de imam hatiplileri hedef aldı.

Bir kişi hakkında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadelerini kullanan şarkıcıya, izleyiciler de alkışla destek verdi.

İmam hatiplileri hedef aldı, resen soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.

Ayrıca savcılıkça yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor

"İmam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuya tepkisiz kalamadı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum."