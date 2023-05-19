Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 19 Mayıs mesajı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı, bir mesaj yayınladı. Mesajda, “Başta cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz” denildi.

İHA

Bugün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı…

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu özel günde bir mesaj yayınlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını andı.

Kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı gün olarak tarihin altın sayfalarında yer alan 19 Mayıs’ın milletin özündeki direniş ve özgürlük ruhunun yeniden canlandığı gün olduğu belirtilen mesajda, şöyle denildi:

"Dünya tarihinde eşine rastlanmayan bir zafer..."

Vatanımızı her yandan kuşatan işgal kuvvetlerine karşı gösterilen sarsılmaz kararlılık, 'ya istiklal ya ölüm' düşüncesiyle milletimizi yeniden ayağa kaldırmış ve istiklal mücadelemizin ateşleyicisi olmuştur. Hürriyetine meftun aziz milletimiz, büyük bir azim ve cesaretle destansı bir şekilde vatan savunması yapmış, dünya tarihinde eşine rastlanmayan bir zafer elde ederek bağımsızlığını bütün dünyaya ilan etmiştir.

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk"

Bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce yaşadığımız bağımsız güçlü Türkiye, kahraman ecdadımızın din, iman, vatan, millet ve mukaddesat uğruna verdiği şanlı istiklal mücadelesinin bir eseridir. Bu güzel eseri muhafaza ve müdafaa ederek milli ve manevi değerlerimizin ışığında geleceğe taşımak, bu cennet vatanda yaşayan bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bu vesileyle başta cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz.

"Aydınlık yarınlarımızın teminatı gençlerimiz..."