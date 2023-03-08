Diyarbakır Anneleri, Kadınlar Günü'nde de evlat nöbetlerini sürdürdü Yaz-kış, bayram, salgın demeden dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemlerini sürdüren annelerin direnişi bin 283'üncü güne ulaştı.

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü.

Yurdun hatta dünyanın birçok noktasında bugüne özel etkinlikler düzenleniyor.

Meydanlarda kadınlara çiçekler dağıtılıyor, kendilerine ithaf edilen günleri kutlanıyor.

Bir diğer yanda ise deprem bölgesinde çadır kentlerde yaşamlarını sürdüren kadınlar, çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

Aynı zamanda, PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan anneler, dört bir yanda evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulunuyor.

Bin 283'üncü güne ulaştı

Yaz-kış demeden 3 Eylül 2019'dan bu yana eylemlerini sürdüren anneler, direnişlerinden bir an olsun vazgeçmeden Kadınlar Günü'nde bir araya geldi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il binası önünde büyük bir dayanışma gösteriyor.

Farklı şehirlerden gelen ailelerin evlat nöbeti, bugün bin 283 güne ulaştı. Eylem sayesinde 39 aile, evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

"8 Mart Kadınlar Günü hani bizim günümüzdü"

Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetinde olan anne Pınar Biçer, Van'dan geldiğini ve evlat nöbetinde olduklarını söyledi.

Kızının 2015'te HDP'liler tarafından kandırılıp terör örgütü PKK tarafından da dağa kaçırıldığını iddia eden anne Biçer, şöyle konuştu:

2015’ten bu yana kızımın peşindeyim, ölsem de kızımın peşini bırakmayacağım. HDP götürüp PKK’ya satmış, kızım da kadındır. İnsan haklarına sesleniyorum; bunlar da kız çocukları değil mi? Biz göz önünde bulunduruyoruz, gözyaşlarımız su gibi akıyor. 8 Mart Kadınlar Günü hani bizim günümüzdü? Kızım da bir kadın, götürmüşler mağaraya 'Ya öl ya da öldür' diyorlar.



Ben kızımı fakirlikle, babası çobanlık yaparken büyütüp bu yaşa getirdim. Kızımı benden aldılar, hayallerimi çaldılar. Ben sonuna kadar buradayım, eylemimi bırakmıyorum. Kızım Gülcan eğer beni görüyorsan devlet güçlerimize teslim ol. Tutuklama yok, işkence yok, seni kandırıyorlar. Bütün kadınları çağırıyorum, çadırımızın yolunu tutup bize destek versinler.

"Günlerimiz yok, bayram seyran yok"

2010 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Mahmut için nöbete katılan anne Bedriye Uslu ise oğlu götürüldüğünde lise son sınıf öğrencisi olduğunu ifade etti.

Oğlunun 14 Nisan'da sabah saat 10.00'da okula gitmek için çıktığını aktaran anne Uslu, şu ifadeleri kullandı: