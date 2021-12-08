Çocuklarının kandırılıp dağa götürüldüğünü belirten aileler, "Güvenlik güçlerine teslim olun" çağrısı yaptı.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 828'inci gününde devam etti.

7 YILDIR HABER ALAMIYOR

İzmir'den 7 yıl önce 19 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Abdulkadir için Tekirdağ'dan gelerek eylem yapan Esmer Kaman, evladından 7 yıldır haber alamadığını söyledi.

"DEVLETİMİZ YANIMIZDA VAR OLDUKÇA..."

Kaman, "Devletimize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Onlar bizim arkamızda ve yanımızda var oldukça anne ve babalar olarak evlatlarımıza kavuşacağız." dedi.

"SENİ KANDIRIYORLAR, TESLİM OL"

Kaman ,oğluna seslenerek, "Oğlum dön. Seni kandırıyorlar. Korkma, devletimize, askerlerimize teslim ol. Dönenler ailelerine kavuştu. Sen de dön." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır anneleri: Evlatlarımıza kavuşacağız VİDEO



HUKUK FAKÜLTESİNDE OKURKEN KANDIRILIP DAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Van'ın Gürpınar ilçesinden gelerek oğlu Mikail'e kavuşmak için eylem yapan baba Yusuf Erdinç de oğlunun Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

"EVLADIMI ONLAR İÇİN BÜYÜTMEDİM"

"HDP evladımı benden kopardı. Kalem yerine eline silah verdiler. Oğlumun peşini bırakmayacağım. Ölünceye kadar burayı terk etmeyeceğim. Evladımı onlar için büyütmedim. Oğlum avukat olacaktı." diyen Erdinç, evladına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini aktardı.

"ETRAFINA BAK, HDP'Lİ VEKİLLERİN ÇOCUKLARI VAR MI"

Erdinç, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Oğlum etrafına bak, HDP'li vekillerin çocukları var mı? Senin elindeki kalemi kırdılar. Bu reva mıdır? Senin yerin Türkiye Cumhuriyeti'dir." diye konuştu.