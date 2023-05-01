Diyarbakır annelerinden çocuklarına çağrı: Güvenlik güçlerine teslim olun Evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, eylemlerini sürdürüyor. Anne Hatice Levent, 'Kararlıyım, Fadime'yi almadan gitmiyorum' dedi.

AA

Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Anneler, HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyor, dağa kaçırılan çocukları için söz konusu partiyi suçluyor.

3 Eylül 2019'da başlatılan oturma eylemi, 1337'nci gününe girdi.

Kızına kavuşana kadar eylemini sürdürecek

Kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek eylem yapan anne Hatice Levent, tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu belirtti.

Kızına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getiren Levent, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

'Kararlıyım, Fadime'yi almadan gitmiyorum'

9 yıldır kızına hasret olduğunu dile getiren Levent, evladını çok özlediğini ifade etti.

Levent, "İnşallah yakında yavruma kavuşurum. Kararlıyım, Fadime'yi almadan gitmiyorum." dedi.

Kızının teslim olmasını istedi

Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti.

Biçer, kızına "teslim ol" çağrısı yaparak sözlerini tamamladı.