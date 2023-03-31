Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 306 gündür kararlılıkla devam ediyor

İHA

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin direnişi sürüyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti, tüm ailelere ışık oldu.

Hakkari, Van ve Muş'ta da başlayan direnişte, çok sayıda aile evladına kavuştu.

Yaz-kış demeden HDP il binası önünde kurulan çadırda evlatlarına seslenen aileler, 'teslim ol' çağrısında bulunuyor.

Bugün bin 306 güne ulaşan evlat nöbetinde 6 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen Fadime için katılan anne Hatice Levent, kızına seslendi.

Levent, kızı Fadime için evlat nöbetine Kütahya’dan geldiğini belirtti.

Evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Levent, şu ifadeleri kullandı:

Fadime’mi almaya kararlıyım. Kızım eğer beni görüp duyuyorsan gel teslim ol. Seni çok özledim. Sen o mağaralara layık değilsin. Şu mübarek günlerin hürmetine yeter artık. Gel evine dön. Seni çok özledim. O pis mağaralarda işiniz yok. Hepiniz kaçın gelin. Anne ve babanız sizi bekliyor. Sizin yolunuzu gözlüyoruz.