Evlat nöbetini sürdüren ailelerden Türkan Mutlu, 17 yaşında kaçırılan kızı Şeyma Ceylan’a seslenip, “Orası senin yerin değil” dedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi 808’inci gününe girdi.

Farklı şehirlerden bir araya gelerek evlatları için eylem yapan aileler, nöbet çadırındaki kararlı bekleyişlerini sürdürdü.

8 yıl önce 17 yaşında Bursa'dan kaçırılarak dağa kaçırılan Şeyma Ceylan Tekin'in annesi Türkan Mutlu, kızına dönmesi çağrısında bulundu.

808 gündür HDP’nin kapısında hakları olan evlatlarını istediklerini vurgulayan acılı anne Türkan Mutlu, HDP ve PKK’den bir anne olarak evladını, Ceylan’ını istediğini dile getirdi.

“ORASI SENİN YERİN DEĞİL”

Anne Mutlu, “8 yıldır Ceylanımı elimden aldılar. Ceylanımı versinler. Benim Ceylanım öğretmen olacaktı. Ben, Ceylanımı almayana kadar bu kapıyı terk etmeyeceğim. Ceylan'a sesleniyorum. Ceylan, kızım ben seni çok özledim. Sen beni biliyorsun. Ben sana deli doluyum. Ben seni çok özledim. Ne olur, çık gel. Orası senin yerin değil. Biz, param parça bir aile olduk.” dedi.

Diyarbakır annesi kızına seslendi: Orası senin yerin değil VİDEO

