Diyarbakır'da emniyete saldırı girişiminde yeni detaylar

Diyarbakır'da hareketli dakikalar...

Diyarbakır Valiliği, dün akşam saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldığını açıkladı.

"HERHANGİ BİR HASAR OLUŞMADI"

Yapılan ilk incelemede, yüzleri maskeli 2 şüphelinin olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir.

Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

13 KİŞİYE GÖZALTI

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırı girişimi ile ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.