Diyarbakır merkezli 8 ilde uyuşturucu operasyonu: 215 gözaltı 50. Kökünü Kurutma Operasyonunda kilolarca uyuşturucu madde ve türevleri ile silah ele geçirilirken, gözaltı kararı çıkartılan 236 şüpheliden 215’i yakalandı. 21 kişi aranmaya devam ediyor.

İHA

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarla, uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor.

Teröre karşı verilen mücadele, uyuşturucu için de veriliyor.

Bu kapsamda Kökünü Kurutma Operasyonlarıyla uyuşturucu ticareti engelleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cuma günü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin bilgiler paylaşmıştı.

8 ilde operasyon düzenlendi

Diyarbakır'daki operasyon sabah saat 04.45'te başlatılırken, emniyet teşkilatından 2 bin 135 polis, 20 polis dedektör köpek ve hava araçlarıyla gözaltı kararı çıkartılan 236 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Söz konusu operasyonda, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Ağrı, İstanbul, Çankırı, Mersin ve Malatya’da yapıldı.

Yaklaşık 8 ay süren yoğun çalışmalar sonucu Diyarbakır Narkotik Polisi değişik iş kollarına ait rollere bürünerek il genelindeki bütün hedeflerine takip ve yakalama yaptı.

Sokak satıcıları yine polisin takibinden kurtulabilmek için irtibatlı oldukları ticari taksi sürücüleri ve motokuryeler ile birlikte hareket edip, operasyon çerçevesinde bu şahıslara da işlem yapıldığı kaydedildi.

Ele geçirilenler

50. Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde yapılan çalışmalarda toplamda; 210 kilo 216,21 gram esrar maddesi, 8 kilo 263,43 gram metamfetamin maddesi, 2 kilo 596,71 gram kokain maddesi, 809 gram eroin maddesi, 420 gram skank, 8 kök kenevir bitkisi, 27 adet sentetik ecza, 13 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 350 adet çeşitli çaplarda fişek, 4 adet hassas terazi, 1 adet terör örgütü elebaşına ait resim, 1 adet uyuşturucu preslemede kullanılan makine ele geçirildiği belirtildi.

215 şüpheli gözaltında

50. Kökünü Kurutma Operasyonunda, 236 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilirken, 215’i gözaltına alındı.

Şahısların ifade alma işlemine kentte bulunan iki ayrı gözaltı merkezinde devam ediliyor.

21 kişi aranmaya devam ediyor

Gözaltına alınan şüpheliler 16-17 Nisan tarihlerinde adli mercilere sevk edileceği, 21 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Operasyonda ele geçirilen suç unsurları Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.

İşte ele geçirilenler...