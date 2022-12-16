Terör saldırısının gerçekleştiği noktada inceleme yapan vali, eylemin gerçekleştirildiği aracın kiralık olduğunu ve şüpheli ile taksicinin gözaltına alındığını aktardı.

Diyarbakır'da hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi.

Canlı hayvan pazarı yanında yaşanan olayda, yolun sağ tarafına bomba yüklü bir araç park edildi.

Çevik kuvvet aracının geçtiği esnada, bomba yüklü araç patlatıldı.

9 kişi yaralandı

Hain saldırı sonucunda, 1 sivil 8 polis yaralandı. Yaralı polislerin, durumunun iyi olduğu açıklandı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su, sabah saat 05.10 sıralarında olay yerinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Su, meydana gelen patlamada yaralanan 9 kişiden 8’inin polis, 1’inin de sivil olduğunu belirtti.





"Hayati tehlikeleri yok"

Su, “Yaralı olan arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. 9 polis arkadaşımızdan 7’sinin ayakta tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu oldu. 2 arkadaşımız da hastanede kontrol altında. Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Birkaç saate kadar 2 arkadaşımız da taburcu olur. Meydana gelen patlamada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Valisi, terör eyleminin gerçekleştiği bölgede VİDEO



"Aracı getiren şahsı ve sonrasında onu götüren taksiciyi gözaltına aldık"

Patlama, bir araç kiralanma suretiyle yol kenarına getiriliyor. Aracı kiralayan şahsı ve olay sonrası onu götüren taksi şoförünü gözaltına aldık. Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir. Olayı gerçekleştirenlerin terörle bağlantısının olup olmadığı hakkındaki çalışmalarımız devam ediyor. O tür bilgiler de bulunmakla birlikte değerlendirme yapıyoruz. Yaralı arkadaşlarımızdan 1’i sivil diğerleri polis” dedi.



