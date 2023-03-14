Diyarbakır'a giden 10 bin depremzede çadır kentlerde ağırlanıyor Depremin ardından Diyarbakır'a giden depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor. Yaklaşık 10 bin depremzedeye çadır hizmeti sunuldu.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde, depremden etkilenen vatandaşların can güvenliğinin korunması ve soğuk havadan etkilenmemesi amacıyla Kent Meydanı, Sümerpark, Koşuyolu parkı, Kurşunlu Cami, Park 75, Nevruz park ve DESOB’ta kurulan toplam 789 çadırda hizmet sundu.

10 bin vatandaşa hizmet

Çadır kentlerde barınan yaklaşık 10 bin vatandaşın her öğün yeme ve içme ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaşadıkları zorlu günleri aşmaları için sosyal destek çalışmaları yürüttü.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan alanlarda, çocuklar eğitmenler eşliğinde resim ve yüz boyaması, akıl, zeka oyunları gibi etkinliklere katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, psikololog, sosyolog, aile danışmanı, manevi rehberlerle depremden etkilenen kadınlar ve ailelerine psiko-sosyal destek verdi.

Vatandaşların acil ihtiyaç duyduğu kıyafet, ayakkabı, bebek bezi, ıslak mendil, mama, hijyenik ped gibi temel malzemeleri karşılayan Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 775 battaniye, 2 bin 880 döşek, 1365 ısıtıcı soba ile yakmak için odun desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, Silvan karayolu üzerinde bulunan çadır kentte depremzedelere destek sunmaya devam ediyor.