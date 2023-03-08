Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mezarlıkta yürek yakan görüntüler Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, depremde hayatını kaybeden kadınların yakınları mezarlıklara çiçek bıraktı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler yüreğimizi yaktı.

Yıkılan binlerce bina vatandaşlarımıza mezar oldu.

11 ilin etkilendiği depremde çok sayıda binanın yıkıldığı şehirlerimizden biri de Diyarbakır oldu.

Depremde hayatını kaybeden kadınlar mezarlıklarda anıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ise depremin yaşandığı diğer illerde olduğu gibi Diyarbakır'da hüzün vardı.

Depremlerde hayatını kaybeden kadınlar mezarlıklarında anıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'nda yürek yakan görüntüler çıktı.

Görüntüler yürekleri yaktı

Yakınları mezarlıklara karanfil, papatya, gül gibi çiçekler bırakarak gitti.

Görenlerin yüreklerine bir kez daha ateş düşerken, mezarlıklar rengarenk oldu.