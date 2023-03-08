Diyarbakır'da ağır hasarlı binaların çevresinde semt pazarları için güvenlik önlemleri AK Partili Bağlar Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği ilçede vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladığı semt pazarlarının güvenli şartlarda kurulması için geniş önlemler alıyor.

Deprem bölgesinde afetin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, asrın felaketinden sonra ilçede hayatın normale dönmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Çok sayıda binanın hasarlı olduğu bölgelerde kurulan semt pazarları için geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

Pazarlarda geniş güvenlik önlemleri alınıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin ağır hasarlı olarak tespit ettiği yapılar belediye tarafından mühürlenirken, buralarda pazar kurulmasına izin vermeyen belediye, pazarların kurulacağı noktalarda da geniş önlemler alarak güvenlik riskinin önüne geçiyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla çalışmalar yapan ekipler, Salı pazarının kurulduğu Yusuf İslam Caddesi ile Çarşamba pazarının kurulduğu Öğretmenler Caddesi’ni güvenlik şeritleriyle kapattı.

"Hayat devam ediyor, bunun için önlemlerimizi alıyoruz"

Vatandaşın güvenli ve sağlıklı alışveriş yapması için çaba gösterdiklerini belirten Beyoğlu, denetimleri sıklaştırıldığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı: