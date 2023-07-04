Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti devam ediyor Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, oturma eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor. Evladına çağrıda bulunan anne, "Polis ve askerimize teslim ol. Sen gelene kadar burada eylemimizi sürdüreceğiz." diyerek evladına seslendi.

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İHA

Diyarbakırlı aileler evlat nöbetinde...

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır anneleri, kentteki kavurucu sıcağa rağmen evlatlarının geri dönmesi için direnişini bin 401’inci gününde de sürdürüyor.

Çocuğu Bayram’ın 2017 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Şadin Elhaman, evladı gelene kadar HDP il binasının önündeki çadırda eylemini sürdüreceğini belirtti.

"4 senedir HDP’nin kapısında oturma eylemimi sürdürüyorum"

Evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Elhaman, şu ifadeleri kullandı:

Bayram Elhaman’ın babasıyım. 2017 yılının 5’inci ayından bugüne kadar çocuğumdan herhangi bir haber alamamışım. 4 senedir HDP’nin kapısında oturma eylemimi sürdürüyorum. Bunca yıldır evladımı ne gördüm ne duydum. Çocuğuma çağrım, gel artık. Dağda sana bir fayda gelmez. Biz perişan durumdayız. Artık bir şekil bize ulaş. Polis ve askerimize teslim ol. Sen gelene kadar burada eylemimizi sürdüreceğiz.

"Oğlum gelene kadar evlat nöbetimi sürdüreceğim"

Oğlu Mahmut Uslu için ayakları tuttuğu kadar HDP önündeki eylemi sürdüreceğini ifade eden Bedriye Uslu, şöyle konuştu: