Diyarbakır'da askeri personel otobüste nöbet geçiren adama müdahale etti Mehmetçik bir otobüs yolculuğu sırasında epilepsi hastası olduğu ve nöbet geçirdiğini fark ettiği yolcuya müdahale ederek hayatını kurtardı.

İHA Emniyet güçleri vatandaşın tüm ihtiyaçlarına koşturmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde koşturmalarına devam eden Mehmetçik yurdun her köşesinde yardıma koşuyor. Mehmetçik bu sefer de Diyarbakır'da yolculuk yaparken hayat kurtardı. Epilepsi hastası nöbet geçirdi Diyarbakır-Ankara seferini yapan yolcu otobüsü Adana güzergahında seyir halindeyken epilepsi hastası yolcu bir anda nöbet geçirdi. Yaşananlara anlam veremeyen yolcuların yanı sıra bir askeri personel duruma el attı. Asker nöbet geçirdiğini fark etti Askeri personelin ilk müdahalesinin ardından yolcunun epilepsi hastası olduğu ve nöbet geçirdiği tespit edildi. Vatandaş eski haline döndü Nöbet geçirdiği anlaşılan yolcu, askeri personel tarafından gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra nöbetin geçmesi sonrası eski haline geri döndü. O anlar kaydedildi Yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.