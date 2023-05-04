Diyarbakır'da depremzedeler konteyner kente yerleştirildi Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar, Diyarbakır'da hazırlanan konteyner kente yerleştirildi. Konteyner kente yerleştirilen depremzedelerin birçok temel ihtiyacı da giderildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Depremden etkilenen yerlerden birisi de Diyarbakır oldu. Diyarbakır'da evleri hasarlı olan veya yıkılan vatandaşlar için konteyner kentler inşaa edilmeye başlandı.

AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde yaklaşık 55 bin metrekare alanda konteyner kentin kurulumu tamamlandı.

621 konteynerin kurulduğu alanda; çocuk oyun grubu, sağlık tesisi, sosyal market, mescit, çamaşırhane, basketbol sahası, çocuklar için eğitim salonu, kütüphane ve yönetim ofisi de yer alıyor.

194 aile, konteyner kentte yapılan işlemlerin ardından yerleşmeye başladı.

"Burası olmasaydı sokakta kalırdık"

Ailesine tahsis edilen konteynere yerleşen depremzede Kader İler, Diyarbakır’da yaşadıklarını, Kayapınar ilçesinde oturduklarını söyledi.

Evlerinin orta hasarlı olduğunu, ekiplerin tekrar yaptığı kontrollerde ağır hasarlı olduğunun belirlendiğini ifade eden İler, “Yurtta kalıyordum. Konteyner çıktı ve artık buraya yerleşeceğim. Psikolojimiz bozuldu. Bu depremin en mağduru da çocuklardır. Biz yetişkinler anlıyoruz da çocuk olunca bizim için biraz zor oluyor.

Bize burayı açtıkları için çok teşekkür ediyoruz. Burası olmasaydı resmen sokakta kalıyorduk. Şükürler olsun devletimize, burası oldu” dedi.

Depremzede kızının yanına gelen anne Hacire Çelik de kızının Galeria Sitesi'nde oturduğunu ve onunla buraya geldiğini dile getirdi.

Depremzede Burhan Korkmaz ise, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde kaldıklarını ifade etti. Binalarının orta hasarlı olduğunu aktaran Korkmaz, “Üç aya yakın köyde akrabalarda kalıyorduk. Oraya buraya, bazen arabada kalıyorduk. Buranın yapımı yeni bitmiş. Bizi konteyner verecekler diye çağırdılar. Dün aradılar, bugün geldik anahtar teslim aldık. Buraya yerleşeceğiz” diye konuştu.

Başvuru yapan depremzedelerden 194 aile, 879 kişi, 218 konteynere yerleştirildi. 6 aile feragat ederken, işlemleri tamamlananların peyderpey yerleşimi sürecek.