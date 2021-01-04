Diyarbakır'da derslerde PKK propagandası yapan öğretmene gözaltı

Şırnak'ta teslim olan H.K. isimli teröristin, PKK'ya katılımında beden öğretmeni S.E.'nin etkili olduğunu söylemesi üzerine operasyon düzenlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan ve 24 Aralık'ta Şırnak'ta teslim olan terör örgütü PKK mensubu H.K. Diyarbakır'a getirildi.

İfadesi alınan H.K., PKK'ya katılımında 2014 yılında öğrenim gördüğü okuldaki beden eğitimi öğretmeni S.E.'nin etkili olduğunu söyledi.

ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

H.K., S.E.'nin ders sırasında PKK lehine propaganda yaparak öğrencilere eylem ve etkinliklere katılmaları yönünde telkinde bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine öğretmen S.E. bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Asreste yapılan aramada ise 2 cep telefonu ve dizüstü bilgisayara el konuldu.

S.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.