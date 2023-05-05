Diyarbakır’da evladını bekleyen anne: İnşallah ölmeden çocuğumu görürüm

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 341’inci gününde…

Oğlu Mahmut Uslu’nun 13 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Bedriye Uslu, her gün evladı için HDP önündeki çadırın yolunu tuttuğunu söyledi.

Evladının teslim olmasıyla bayram yaşayacağını dile getiren Uslu, şöyle konuştu:

Oğlum Mahmut için sabah evden kalkıp, çadırın yolunu tutuyorum. Oğlumu buradan almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. İnşallah bir gün bizim de çocuğumuz teslim olacak. Biz de o bayramı yaşayacağız. Buna ben inanıyorum. Allah’tan dileğim, ben ölmeden çocuğumu görürüm. Oğlum eğer beni görüp duyuyorsan, gel teslim ol. Askerimizin, polisimizin, devletimizin şefkatli kollarına teslim ol. Gittiğiniz o dava boştur. Oraya boşuna gidip, dağda taşta kendinizi harap ettiniz. Kim sizi kandırdıysa Allah hakkımızı bırakmasın.