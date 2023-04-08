Diyarbakır'da evlat hasreti çeken ailelerin direnişi bin 314'üncü gününde

İHA

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin direnişi kararlılıkla devam ediyor.

PKK terör örgütünün ellerinden aldıkları evlatları için, HDP il binaları önünde çadır kuran aileler, 'teslim ol' çağrılarından vazgemiyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlayan nöbet, ailelerin evladına kavuşmasıyla büyük umut oldu.

Ardından farklı kentlerden çok sayıda anne çadırların yolunu tuttu.

Bugün ise evlat nöbeti bin 314'üncü güne ulaştı.

Oğlu Mahmut Uslu’nun 13 yıl önce 14 Nisan tarihinde kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Bedriye Uslu, evladına seslendi.

Oğlu Mahmut için sabahları HDP önündeki çadıra geldiğini belirten Uslu, şu ifadeleri kullandı:

Oğlum Mahmut için sabahları çadırın yolunu tutuyorum. Oğlumun 14 Nisan’da 13 senesi bitiyor. Oğlum beni görüp ve duyuyorsan gel artık, adalete teslim ol. Güvenlik güçlerimize artık teslim ol. Allah’ın izni, devletin gücüyle bırak onları gel. Evde ailen seni bekliyor. Gel artık, bak annen baban yaşlandı. Bu kadar hasret yeter. Yeter, gözümüz senin yolunu beklemekten kesilsin. Orada kime hizmet ediyorsunuz? En güzel yer anne ve babanın yanıdır.