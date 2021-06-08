Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin başlattıkları oturma eylemi 645’inci gününe girdi. Eyleme katılan aileler, evlatlarını HDP’den geri istedi.

Diyarbakır’da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemi 645’inci gününde de devam etti.

3 Eylül 2019 tarihinde HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, çocuklarını HDP’den geri istedi.

Yaklaşık 2 yıldır eylem yaptıklarını belirten anne Fatma Akkuş, kızı Songül’ün 7 yıl önce henüz 15 yaşındayken dağa kaçırıldığının altını çizerek şu sözleri kaydetti:

“HDP aracılığıyla olmasa bu çocuklar gitmezdi. Bütün anneler bize destek versin çocukları dağdan indirelim. Bu anne ve babalar artık ağlamasın. Bize yaşattıkları zulüm yeter. Artık bu çocukların üzerinden ellerini çeksinler."

“SESİNİ DUYMAK İSTİYORUZ”

Kızına seslenen Akkuş, "Bizi özlemedin mi? Seni özledik, sesini duymak istiyoruz. Gel artık, kapım sana açık. Kızım seni almadan buradan gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

“SONUNA KADAR MÜCADELE VERECEĞİZ”

7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için Siirt'ten gelerek oturma eylemine katılan Nurettin Ödümlü, "Çocuğumu HDP'liler kandırıp dağa kaçırdı. HDP olmasa kimsenin çocuğunun dağa gitmezdi. HDP'den oğlumu istiyorum. Almadan da buradan gitmeyeceğim. Burada sonuna kadar mücadele vereceğiz." sözlerini kaydetti.

Oğluna seslenen baba, güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır’da evlat nöbeti 645’inci gününde VİDEO

