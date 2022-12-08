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    Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan babadan evladına çağrı

    Hain teröristlerce kaçırılan oğluna dön çağrısı yaşan baba, "Burada birçok aile evladına kavuştu, biz de sana kavuşalım" dedi.
    • 08.12.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 12:13
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    Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan babadan evladına çağrı

    Evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan aileler nöbetlerine devam ediyor.

    3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, bin 193’üncü gününde sürüyor.

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Diyarbakır’a gelen Husret Altun, oğlu Hikmet’in 15 yaşındayken 6 sene önce PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

    "Ben oğlumu PKK ve HDP’den istiyorum"

    Oğluna ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Altun, “6 sene önce PKK terör örgütü benim oğlumu kaçırdı. Devletimiz her yerde. Oğlum gel teslim ol. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz dönmeniz için elinden geleni yapıyor. Ben oğlumu PKK ve HDP’den istiyorum. Irak’ta, Suriye’de her tarafta devletimizin askerleri bulunmaktadır. Oğlum dağa kaçırıldığında 15 yaşındaydı, şu an 21 yaşında. Oğlum dön gel, devletimize teslim ol. Herhangi bir ceza verilmiyor. Burada birçok aile evladına kavuştu, biz de sana kavuşalım.” dedi.

    Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan babadan evladına çağrı VİDEO

    Diyarbakır da evlat nöbeti tutan babadan evladına çağrı #1

    Diyarbakır da evlat nöbeti tutan babadan evladına çağrı #2


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