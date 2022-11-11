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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 329'a yükseldi

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 329'a yükseldi

Çocuklarının hain terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP İl binası önünde başlattığı oturma eylemine bin 166 gün sonra bir aile daha eklendi.