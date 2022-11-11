Petrol
96.47
2.99%
Euro
19.0667
1.14%
Dolar
18.5277
0.20%
Altın
1.047
0.35%
Borsa
4504
0.00%
Bitcoin
327.953
3.77%
BTXN Coin
8.30
-7.88%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 329'a yükseldi

    Çocuklarının hain terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP İl binası önünde başlattığı oturma eylemine bin 166 gün sonra bir aile daha eklendi.
    • 11.11.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 15:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 329'a yükseldi

    HDP İl Binası önünde başlayan evlat nöbeti, bin 166 gündür kararlılıkla devam ediyor.

    Evlatları terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminde, evladına kavuşan aileler umut ışığı oluyor.

    Bir baba daha katıldı

    Ailelerin kararlı direnişine Hakkari'den bir baba daha katılarak sayı 329’a yükseldi.

    2013 yılında 17 yaşındayken lise son sınıf öğrencisi Ali Kaçar'ın iddiaya göre kaçırıldığını söyleyen baba Abdusselam Kaçar, evladını HDP’den istediğini ifade etti.

    Diyarbakır da evlat nöbetindeki aile sayısı 329 a yükseldi #1

    "7 yıl önce sadece bir fotoğrafı geldi"

    İHA'nın haberine göre Kaçar, "Oğlum gel, Diyarbakır’da HDP il binası kapısındayım. Kim seni kandırıyorsa korkma gel. 17 yaşındayken gitti. Hiçbir şekilde görmedim ve haber alamadım. 7 yıl önce sadece bir fotoğrafı geldi." dedi.

    Diyarbakır da evlat nöbetindeki aile sayısı 329 a yükseldi #2

    Diyarbakır da evlat nöbetindeki aile sayısı 329 a yükseldi #3


    Van'da 2 yılda 375 gönüllüden oluşan 15 arama kurtarma ekibi kuruldu
    İç Haber

    Van'da 2 yılda 375 gönüllüden oluşan 15 arama kurtarma ekibi kuruldu

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Atatürk'ün en sevdiği çiçek...
    Yaşam

    Atatürk'ün en sevdiği çiçek...

    Görüş Bildir