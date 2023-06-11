Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 359'a yükseldi 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan baba evladına teslim ol çağrısında bulundu.

AA

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin direnişi kararlılıkla devam ediyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden bölgeye gelen aileler, HDP il binasında oturma eylemi başlattı.

Bu süreçte 39 ailenin evladına kavuşması, çok sayıda aileye umut oldu.

Ardından anne ve babaların sayıları giderek artmaya başladı.

Yaz-kış, bayram, Ramazan demeden bir araya gelen aileler burada HDP'ye öfke kusarken çocuklarına da teslim ol çağrısında bulunuyor.

1 aile daha katıldı

Son olarak bugün bin 378'inci güne ulaşan evlat nöbetinde, 1 ailenin daha katılımıyla sayı 359'a yükseldi.

Baba Nasradin Aslan, Diyarbakır'dan 8 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Ferhat'a kavuşma ümidiyle oturma eylemine dahil oldu.

Aslan, tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu söyledi.

"Çocuklarımızı kandıranlar insan değil"

Oğluna duyduğu özlemi dile getiren Aslan, şu ifadeleri kullandı: