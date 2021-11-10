Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler Atatürk'ü andı

HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, 83'üncü ölüm yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşuna geçen aileler, İstiklal Marşı'nı okudu.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek, HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu.

Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da, HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLAT NÖBETİNDE 799 GÜN

240 ailenin 799 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde, Hacire Akar ile birlikte 33 aile çocuklarına kavuştu.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 240 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 799'uncu günde de devam etti.

9'U 5 GEÇE BAYRAKLARLA SAYGI DURUŞUNA GEÇTİLER

Evlat nöbetindeki aileler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yılında, ellerinde Türk bayraklarıyla saatler 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

"KAÇIN GELİN, KARDEŞLERİNİZ ASKERDİR"

Siirt'in Şirvan ilçesinden 2014 yılında 17 yaşındayken, kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü, "Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 83'üncü ölüm yıl dönümüdür. Allah onun yerini, mekanını cennet etsin çünkü o, Türkiye Cumhuriyeti devletinin topraklarını düşmanlardan ve işgalcilerden savaşarak alıp, bize teslim etti. Buradan hem oğluma hem de dağdaki çocuklara sesleniyorum; kaçın gelin, kardeşleriniz askerdir, siz dağa çıkmışsınız kardeşlerinizi öldürüyorsunuz." diye konuştu.

























