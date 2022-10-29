Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler Türk bayraklı balonları gökyüzüne saldı

Evlat nöbetindeki aileler 29 Ekim kapsamında Diyarbakır HDP İl Binası önünde gökyüzüne Türk bayraklı balonları salarak evlatlarına çağrıda bulundu.

Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerde renkli görüntüler oluştu.

Bayramı sevdikleri kutlayan aileler o anların tadını çıkarırken terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbetine devam etti.

Evlatlarının kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde başlayan evlat nöbeti 1153 gündür sürdürülüyor.

38 aile evladına kavuştu

Nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Diyarbakır'da 7 yıl önce 20 yaşındayken dağa kaçırılan Mehmet için gelen Sefer Karakaş da evlat nöbetine katıldı.

Aileler Türk bayraklarıyla toplandı

Aileler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya geldi.

"Evlat mücadelemize devam edeceğiz"

Aileler adına konuşan Süleyman Aydın, bu güzel ülkeyi ve anlamlı günü armağan eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını söyleyerek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Evlat mücadelemiz de kararlı bir şekilde burada devam ediyor. Aile sayımız 318'den 319'a yükseldi. Biz burada, bıkmadan, sonuna kadar, bu evlat mücadelemize devam edeceğiz. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak kutluyoruz. Türk bayraklı balonları evlatlarımız ve Cumhuriyet Bayramı için göklere uçuracağız." dedi.

Türk bayraklı balonlar gökyüzüne bırakıldı

DHA'nın haberine göre, açıklamanın ardından aileler, 'Yaşasın Cumhuriyet' sloganıyla, Türk bayraklı balonları gökyüzüne bıraktı.