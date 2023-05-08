Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneden HDP'ye çağrı: Evlatlarımızın üzerinden pis elinizi çekin Evlatlarına kavuşmak için HDP il binası önünde eylemini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızına teslim ol çağrısında bulundu. Arslan, "Bütün anne ve babalar olarak diyoruz ki; evlatlarımızın üzerinden pis elinizi atın. Biz evladımızı HDP’den istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz" dedi.

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen aileler, HDP il binası önünde evlat nöbetine devam ediyor.

Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerden Aydan Arslan, kızının dönmesi için bekliyor.

8 yıl önce kızı Aysun'un HDP'liler tarafından kandırıldığını ve dağa kaçırıldığını söyleyen Arslan, "Teslim ol" çağrısında bulundu.

"Biz mal mülk değil evlatlarımızı istiyoruz"

4 senedir HDP önünde evlat mücadelesine kararlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Arslan, şu ifadeleri kullandı;

“Yaklaşık 4 senedir HDP önündeki evlat mücadelemi devam ettiriyorum. HDP’liler ne bizi gördü ne de duydu.

Sonuna kadar evlat mücadelemize devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz evladımız içindir. Biz kimseden mal mülk istemiyoruz. Sadece evlatlarımızın geri gönderilmesini istiyoruz.

"Kızım teslim ol, dayanacak gücüm kalmadı"

Bütün anne ve babalar olarak diyoruz ki; evlatlarımızın üzerinden pis elinizi atın. Biz evladımızı HDP’den istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz.

Kızım 8 sene önce kandırılarak dağa kaçırıldı. Kızım eğer beni görüyor ve duyuyorsan teslim ol. Artık dayanacak gücümüz kalmadı."