Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneden kızına çağrı: Sen o mağaralara layık değilsin Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan ve kızının geri gelmesini bekleyen Hatice Levent, "Kızım sen oralara, o mağaralara layık değilsin, okuyup bana bakacaktın. Üniversite 2. sınıftan götürdüler yavrumu" dedi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 345 gündür sürüyor.

Anne ve babalar, PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için HDP binasının önünden ayrılmıyor.

Çocuklarına çağrı yapan ve onları dört gözle bekleyen annelerden Hatice Levent, kızı için gözyaşı döküyor.

Kızının Bitlis’te HDP’liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Hatice Levent, evladına teslim ol çağrısında bulundu.

"Kızım teslim ol, beni bu çileden kurtar"

Kızını almadan HDP önünden bir yere ayrılmayacağını dile getiren Levent şu ifadeleri kullandı;

"Fadime’mi bırakın vicdansızlar, eğer kızım beni duyup görüyorsan güvenlik güçlerine teslim ol, beni bu çileden kurtar, sen de o pisliklerin içinden kurtul.

"Yavrularımızın ne suçu vardı?"

Bizim yavrularımızı bırakın, kirli ellerinizi evlatlarımızın üzerinden çekin. Biz bittik, bizim yavrularımızı da orada bitirdiniz. Yavrularımızın ne suçu vardı götürdünüz. Sizin yavrularınız bir gün, bir dakika gelmese ne yaparsınız, dünyayı yıkarsınız.

"Kızım sen o mağaralara layık değilsin"

Bizim gözümüzün yaşı bu çadırı doldurdu, bırakın biz yavrularımıza kavuşalım. Fadime’mi çok özledim. Kızım sen oralara, o mağaralara layık değilsin, okuyup bana bakacaktın. Üniversite 2. sınıftan götürdüler yavrumu."