Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba kansere yenik düştü

Evlat nöbetinde 7 yıldır hasret çeken baba, evladına kavuşamadan kansere yakalanarak, hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatlarına kavuşmak için Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlayan oturma eyleminde umutlu bekleyiş devam ediyor.

Eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, bin 139'uncu gününe girdi.

Uzun süre evladının hasretiyle nöbet tutan olan 55 yaşındaki baba Ekrem Artık, 7 yıldır kavuşamadığı evladı Erhan Artık'ın hasretinden kansere yakalanarak evladına çağrıda bulunmuştu.

Acılı baba yoğun bakıma alındı

Birkaç ay önce tedavi altına alınan ve karaciğer kanserine yakalanan baba Artık, Malatya İnönü Üniversitesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Artık, daha sonra Hatay'a sevk edildi.

Evladını beklerken hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre, hastalığı ağırlaşan Artık, evladına kavuşamadan dün kansere yenik düşerek evinde hayatını kaybetti.