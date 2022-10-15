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    Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba kansere yenik düştü

    Evlat nöbetinde 7 yıldır hasret çeken baba, evladına kavuşamadan kansere yakalanarak, hayatını kaybetti.
    • 15.10.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 15:50
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    Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba kansere yenik düştü

    Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatlarına kavuşmak için Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlayan oturma eyleminde umutlu bekleyiş devam ediyor.

    Eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, bin 139'uncu gününe girdi.

    Uzun süre evladının hasretiyle nöbet tutan olan 55 yaşındaki baba Ekrem Artık, 7 yıldır kavuşamadığı evladı Erhan Artık'ın hasretinden kansere yakalanarak evladına çağrıda bulunmuştu.

    Acılı baba yoğun bakıma alındı

    Birkaç ay önce tedavi altına alınan ve karaciğer kanserine yakalanan baba Artık, Malatya İnönü Üniversitesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Artık, daha sonra Hatay'a sevk edildi.

    Evladını beklerken hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre, hastalığı ağırlaşan Artık, evladına kavuşamadan dün kansere yenik düşerek evinde hayatını kaybetti.

    Diyarbakır da evlat nöbeti tutan baba kansere yenik düştü #1


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