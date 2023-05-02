Diyarbakır'da evlat nöbetindeki gözü yaşlı anne: Devletimize, polisimize teslim ol Farklı kentlerden gelerek HDP il binası önünde, dağa kaçırılan çocuklarına seslenen annelerden Rahime Taşçı, "4 senedir HDP’nin kapısında oğlumu bekliyorum. Oğlumun hiç sesini alamıyorum. Ölü mü sağ mı hiç haber alamıyorum" dedi.

İHA

Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

Çocukları, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne ve babalar, Diyarbakır'daki HDP il binası önünde bir araya geliyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019'da başlayan eylem için çok sayıda aile, farklı kentlerden gelerek evlatlarına sesleniyor.

Bu süreçte 40 ailenin evladına kavuşması, umutları yeniden yeşertti.

Bin 338'nci güne ulaştı

Bugün de bin 338 güne giren evlat nöbetinde anne ve babalar, bir kez daha 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Oğlunun 10 yıl önce kandırılarak Kars’tan Van’a götürülüp oradan da dağa gönderildiğini dile getiren Faruk’un annesi Rahime Taşçı, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

"4 senedir HDP’nin kapısında oğlumu bekliyorum"

Çocuğunu almadan HDP önünden bir yere ayrılmayacağını ifade eden Taşçı, şu ifadeleri kullandı: