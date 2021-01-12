Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuğunun dağa kaçırılması nedeniyle Diyarbakır'a gelen anne, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Evladımı getirsinler" çağrısı yaptı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine, Van'dan gelen bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 498'inci gününde sürüyor.

EVLATLARI İÇİN VAN'DAN GELDİLER

Van'dan oğlu Abubekir Ağa ile gelen anne Beğihan Ağa, 2014'te 15 yaşında dağa kaçırılan evladı Şaban için oturma eylemine dahil oldu.

Ağa, gazetecilere Kürtçe yaptığı açıklamada, 7 yıldır evladından haber alamadığını, oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

"OĞLUMU HDP'DEN İSTİYORUM"

Bütün çocukların ailelerine kavuşması dileğinde bulunan Ağa, "Gel oğlum, annen hasta. Küçüğüm. Oğlumu HDP'den istiyorum. Evladımı getirsinler. Evladım daha çok küçüktü." diye konuştu.

Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı ViDEO

"AĞABEYİMİ HDP KAÇIRDI"

Ağabeyi için eylem yapan Abubekir Ağa ise Şaban'ın küçük yaşta kaçırıldığını ifade ederek ona kavuşmak için eylemi sürdüreceklerini belirtti.

Ağabeyinin çalıştığı iş yerine gitmek için bir sabah evden ayrıldığını, kendisinden bir daha da haber alamadıklarını aktaran Ağa, "Beni duyuyorsan, dön gel. Seni bekliyoruz. Ağabeyimi HDP kaçırdı. Onun için eyleme annem ile katıldık." ifadesini kullandı.