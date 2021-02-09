Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan aile sayısı 200 oldu

HDP İl Başkanlığı binası önünde, çocukları PKK tarafından kandırılan ailelerin başlattığı oturma eylemine katılan anne, röportaj sonrası baygınlık geçirdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 526’ncı gününde de devam ederken, Van’dan Diyarbakır’a gelen Perihan ve Tahsin Ertaş çifti de eyleme katıldı. 2014 yılında üniversite 3. sınıf öğrenicisiyken, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen oğlu Yusuf'u bekleyen aile, eyleme katılan 200'üncü aile oldu

’’ÇOCUĞUMUN BEYNİNİ YIKADILAR"

Çocuklarının PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü ve 7 yıldır kendisinden hiç haber alamadıklarını belirten baba Tahsin Ertaş, ’’Van’dan buraya geldim çocuğum için. Çocuğum okuyordu, o zaman kandırmışlar, beynini yıkamışlar. Biz çocuğumuzu almak için buraya HDP il binası önüne geldik, almadan da gitmeyeceğiz. Oğluma sesleniyorum kaçıp gelsin ve güvenlik güçlerine teslim olsun.’’ dedi.





ANNE, RÖPORTAJIN ARDINDAN BAYILDI

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan ve oğlunu çok özlediğini aktaran anne Perihan Ertaş, röportaj sırasında baygınlık geçirdi. Acılı anne, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale edilmek üzere ambulansa alındı.

Acılı anne röportaj sırasında baygınlık geçirdi VİDEO









"200 AİLE BURADA, İKİYÜZLÜ HDP NEREDE"

Ertaş Ailesi daha sonra HDP il binası önünde kurulan çadıra geçerek eyleme katılırken, HDP il binası önünde pankart açan evlat nöbetindeki aileler ise "200 aile burada, ikiyüzlü HDP nerede" diyerek slogan attı.







