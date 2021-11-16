Euro
11.637
1.76%
Dolar
10.2618
2.03%
Altın
615.01
2.73%
Borsa
1.697
-0.33%
Bitcoin
630.328
-3.61%
BTXN Coin
21.50
-2.40%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Diyarbakır’da eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist mühimmatlarla yakalandı

    Diyarbakır’da polis ekipleri, kamu kurum müdürlerine yönelik eylem hazırlığında olan 2 PKK’lı teröristi kaldıkları evde mühimmatlarla birlikte yakaladı.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 16:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır’da eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist mühimmatlarla yakalandı

    Diyarbakır polisi, aldığı istihbarat sonucunda kentte bulunan 2 PKK’lı teröristin kamu kurum müdürlerine eylem hazırlığında olduğunu tespit ettiğini öğrenerek operasyon başlattı.

    Polis ekipleri, teröristlerin kaldıkları Bağlar ilçesindeki eve operasyon yaptı.

    ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE ÖRGÜTSEL DOKÜMAN BULUNDU

    Önceki gün şafak vakti eve yapılan operasyonda teröristler evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde çok sayıda mühimmat ve örgütsel malzeme bulundu.

    Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 2 terörist, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Diyarbakır’da eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist mühimmatlarla yakalandı #1

    Diyarbakır’da eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist mühimmatlarla yakalandı #2

    Diyarbakır’da eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist mühimmatlarla yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir