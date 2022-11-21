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Diyarbakır'dan F-16'lar havalandı
Gaziantep'e PKK'nın saldırısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde, F-16 hareketliliği başladı.
- 21.11.2022 - 15:02
- Güncelleme : 21.11.2022 - 15:08
Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen roketli saldırı sonrasında 3 vatandaş hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
Hain saldırıdan saatler öncesinde terör örgütlerini bitirmeye yeminli Türk askerinin 19 Kasım gecesi başlattığı Pençe-Kılıç operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyonun hava harekatıyla kalmayacağını ifade etti.
F-16'lar havalandı
Terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kara harekatına işaret ederken 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na katılarak operasyonları başarılı bir şekilde icra eden Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan uçaklar havalandı.