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    Diyarbakır'dan F-16'lar havalandı

    Gaziantep'e PKK'nın saldırısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde, F-16 hareketliliği başladı.
    • 21.11.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 15:08
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    Diyarbakır'dan F-16'lar havalandı

    Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen roketli saldırı sonrasında 3 vatandaş hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

    Hain saldırıdan saatler öncesinde terör örgütlerini bitirmeye yeminli Türk askerinin 19 Kasım gecesi başlattığı Pençe-Kılıç operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyonun hava harekatıyla kalmayacağını ifade etti.

    F-16'lar havalandı

    Terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kara harekatına işaret ederken  'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na katılarak operasyonları başarılı bir şekilde icra eden Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan uçaklar havalandı.

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    Diyarbakır dan F-16 lar havalandı #2

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