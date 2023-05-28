Diyarbakır’da İl Seçim Kurulu önünde metrelerce kuyruk oluştu
İHA

28. Dönem Milletvekilliği için oy kullanma işlemi tamamlanırken, YSK kararıyla Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu bugün yapıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır’da saat 08.00’de başlayan seçim, 17.00’de sona erdi.

1 milyon 144 bin 533 seçmen, ikametgahının bulunduğu okullara giderek vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirdi.

17 ilçede 3 bin 673 açılarak oy sayımına başlandı.

Çuvallar İl Seçim Kurulu’na gitti

Diyarbakır'da sandıkların açılmasıyla sırtlanan çuvallar İl Seçim Kurulu’na teslim edildi.

Diyarbakır’da İl Seçim Kurulu önünde metrelerce kuyruk oluştu

Kurul önünde oluşan uzun kuyruk

Kurul önünde oluşan uzun ise kameralara yansıdı.