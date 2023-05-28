Diyarbakır’da İl Seçim Kurulu önünde metrelerce kuyruk oluştu

İHA
28. Dönem Milletvekilliği için oy kullanma işlemi tamamlanırken, YSK kararıyla Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu bugün yapıldı.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır’da saat 08.00’de başlayan seçim, 17.00’de sona erdi.
1 milyon 144 bin 533 seçmen, ikametgahının bulunduğu okullara giderek vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirdi.
17 ilçede 3 bin 673 sandık açılarak oy sayımına başlandı.
Çuvallar İl Seçim Kurulu’na gitti
Diyarbakır'da sandıkların açılmasıyla sırtlanan çuvallar İl Seçim Kurulu’na teslim edildi.
Kurul önünde oluşan uzun kuyruk
Kurul önünde oluşan uzun kuyruk ise kameralara yansıdı.