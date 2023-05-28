Diyarbakır’da İl Seçim Kurulu önünde metrelerce kuyruk oluştu Diyarbakır’da sandıkların açılmasıyla sayılan oylar, İl Seçim Kuruluna getirildi. Bir önceki seçimlerde olduğu gibi bugün de kurul önünde metrelerce kuyruk oluştuğu görüldü.

İHA 28. Dönem Milletvekilliği için oy kullanma işlemi tamamlanırken, YSK kararıyla Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu bugün yapıldı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır’da saat 08.00’de başlayan seçim, 17.00’de sona erdi. 1 milyon 144 bin 533 seçmen, ikametgahının bulunduğu okullara giderek vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirdi. 17 ilçede 3 bin 673 sandık açılarak oy sayımına başlandı. Çuvallar İl Seçim Kurulu’na gitti Diyarbakır'da sandıkların açılmasıyla sırtlanan çuvallar İl Seçim Kurulu’na teslim edildi. Kurul önünde oluşan uzun kuyruk Kurul önünde oluşan uzun kuyruk ise kameralara yansıdı.