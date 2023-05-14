Diyarbakır’da metrelerce oy torbaları kuyruğu

İHA
Türkiye, sabah saat 08.00'de demokrasinin yolu olan seçim için sandık başına gitti.
Seçmenler, ülkeyi 5 yıl yönetecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için tercihte bulundu.
Diyarbakır’da saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte 3 bin 675 sandıkta oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra görevlilerin nezaretinde oylar sayılmaya başlandı.
Görevliler polis kontrolünden geçtikten sonra seçim kuruluna girmek üzere bekledi.
Oylar Diyarbakır İl Seçim Kurulu'na götürüldü
Sayımı tamamlanan yerlerden oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna götürüldü.
Oy torbalarından metrelerce kuyruk
Görevliler, ellerinde oy torbalarıyla metrelerce kuyruk oluşturdu.