Diyarbakır'da örgüte büyük darbe: 1,5 ton esrar

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1.5 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

5 MİLYONDAN FAZLA KÖK KENEVİR, 1.5 TON ESRAR

Buna göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi kırsalında 75 farklı noktada düzenlenen operasyonda, 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1.5 ton esrar ele geçirildi.

"UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK"

Son bir ayda ele geçirilen kenevirin 50 milyon 250 bin kök, esrarın ise 10 tona ulaştığını belirten Bakan Soylu, "Güçlü yarınlar, sağlıklı nesiller için uyuşturucuya geçit yok." ifadesini kullandı.