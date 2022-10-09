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    Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu

    Eren Abluka Sonbahar Kış-2 operasyonları kapsamında Lice kırsalında 650 personelin katılımıyla operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda yaklaşık 3,5 ton esrar ele geçirildi.
    • 09.10.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 12:11
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    Diyarbakır'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu

    Diyarbakır'da, İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak için Lice-Bayırlı-Koçmarin ve Sağlık Mahallesi kırsalında"Eren Abluka Sonbahar Kış-2" Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu başlatıldı.

    Operasyona, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, jandarma komando özel operasyon, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 650 personel katıldı.

    Diyarbakır da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu #1

    Tonlarca zehirli madde ele geçirildi

    Dört sığınağın kullanılamaz hale getirildiği operasyonda, 10 bin kök kenevir bitkisi, 415 bin kök skunk bitkisi ile 3 ton 470 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi.

    Terör örgütünün finansman desteği kesildi

    Bir EYP düzeneği ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesinin de ele geçirildiği operasyon ile terör örgütünün finansman sağlanması engellendi.

    Diyarbakır da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu #2

    Operasyon başarılı devam ediyor

    AA'nın haberine göre; açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

    Diyarbakır da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu #3


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