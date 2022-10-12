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    Diyarbakır'da Sonbahar-Kış 2 operasyonunda 52 bin kök kenevir ele geçirildi

    İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki 23 ayrı noktada 132 bin kök skunk, 440 kilogram toz esrar ile 125 kg kubar esrar ele geçirildiğini duyurdu.
    • 12.10.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 09:16
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    Diyarbakır'da Sonbahar-Kış 2 operasyonunda 52 bin kök kenevir ele geçirildi

    Mehmetçik, terör örgütü PKK'nın sonunu getirmeye kararlı...

    PKK'lı hainler bir bir inlerine gömülürken finansal kaynaklarına da aynı tarife uygulanıyor.

    1 Ekim'de başlayan ve terör örgütünün nefesini kesecek 2022-2023 Sonbahar-Kış operasyonlarıyla terörist avı açıldı.

    23 ayrı nokta tespit edildi

    Bu kapsamda Diyarbakır'da sürdürülen Eren-Abluka Sonbahar-Kış 2 operasyonunda 23 ayrı nokta ele alındı.

    Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin, Lice ilçesinde arazi arama tarama faaliyeti başlattığını duyurdu.

    Diyarbakır da Sonbahar-Kış 2 operasyonunda 52 bin kök kenevir ele geçirildi #1

    Ele geçirilenler

    Teröristlere ait sığınak ve finansal kaynaklar tespit edilirken; 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 52 bin kök kenevir, 132 bin kök skunk, 440 kilogram toz esrar ile 125 kg kubar esrar ele geçirildi.

    Eren operasyonları kararlı şekilde sürdürülüyor

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

    Diyarbakır da Sonbahar-Kış 2 operasyonunda 52 bin kök kenevir ele geçirildi #2

    Diyarbakır da Sonbahar-Kış 2 operasyonunda 52 bin kök kenevir ele geçirildi #3

    Diyarbakır da Sonbahar-Kış 2 operasyonunda 52 bin kök kenevir ele geçirildi #4


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