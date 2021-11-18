- Haberler
- Gündem Haberleri
- Diyarbakır'da tartıda ağır basması için kartonları ıslattı
Diyarbakır'da tartıda ağır basması için kartonları ıslattı
Kağıt toplayıcısı bir kişinin, tartıda daha ağır basması için kartonları ıslattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 18.11.2021 - 14:07
- Güncelleme : 18.11.2021 - 14:53
Diyarbakır Bağlar ilçesinde, caddelerde bulunan kağıt ve kartonları toplayıp satarak geçimini sağlayan yabancı uyruklu bir kişinin hilesini görenler, gözlerine inanamadı.
Kağıt toplayıcısının, gün içinde toplamış olduğu karton ve kağıtları satmadan önce tartıda daha ağır gelmesi için üzerine su sıktığı anlar, yoldan geçen bir kişinin dikkatini çekti.
Satıcının hile yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hile anlarını görenler ise şaşırdı.
Diyarbakır'da tartıda ağır basması için kartonları ıslattı