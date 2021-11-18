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Diyarbakır'da tartıda ağır basması için kartonları ıslattı

Diyarbakır'da tartıda ağır basması için kartonları ıslattı

Kağıt toplayıcısı bir kişinin, tartıda daha ağır basması için kartonları ıslattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.