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    Diyarbakır'da tartıda ağır basması için kartonları ıslattı

    Kağıt toplayıcısı bir kişinin, tartıda daha ağır basması için kartonları ıslattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 18.11.2021 - 14:07
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 14:53
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    Diyarbakır'da tartıda ağır basması için kartonları ıslattı

    Diyarbakır Bağlar ilçesinde, caddelerde bulunan kağıt ve kartonları toplayıp satarak geçimini sağlayan yabancı uyruklu bir kişinin hilesini görenler, gözlerine inanamadı.

    Kağıt toplayıcısının, gün içinde toplamış olduğu karton ve kağıtları satmadan önce tartıda daha ağır gelmesi için üzerine su sıktığı anlar, yoldan geçen bir kişinin dikkatini çekti.

    Satıcının hile yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Hile anlarını görenler ise şaşırdı.

    Diyarbakır'da tartıda ağır basması için kartonları ıslattı

    Diyarbakır da tartıda ağır basması için kartonları ıslattı #1

    Diyarbakır da tartıda ağır basması için kartonları ıslattı #2

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