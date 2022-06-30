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    Diyarbakır'da terörün bittiği sokaklarda huzur rüzgarları esmeye başladı

    Bir zamanlar terörün olumsuz etkileriyle hafızalara kazınan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, hükümetin teröre karşı yürüttüğü kararlı mücadelenin başarılı olmasının ardından huzur ortamı sağlandı.
    • 30.06.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 14:39
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    Diyarbakır'da terörün bittiği sokaklarda huzur rüzgarları esmeye başladı

    2019 yılında göreve başlayan AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sokak sokak ve cadde cadde gezerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettiği vatandaşların, belediyecilikten sosyal faaliyetlere kadar birçok talebini yerinde tespit ederek anlık çözümler üretiyor.

    Karamsarlık yerini huzura bıraktı

    Birkaç yıl öncesine kadar bölgede terör örgütünün oluşturduğu korku iklimi ve bunun getirdiği olumsuz izlenimler hakim iken, güvenlik kuvvetlerinin kararlı ve başarılı operasyonları sonucunda sokaklar terörden temizlenerek yerini huzura bıraktı.

    Geçmişte girilemeyecek kadar sıkıntılı olan sokaklara gece gündüz girip vatandaşlarla sohbet eden Başkan Beyoğlu, karamsarlığın yerini huzur ortamına bıraktığını söyledi. Artık Bağlar sokaklarında huzur havası esmeye başladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde teröre karşı yürütülen başarılı mücadele yıllarca bu bölgede hakimiyet kuran terör yandaşlarının belini kırarken, günün önemli bir bölümünü Bağlar sokaklarında geçiren Başkan Beyoğlu, özel cep telefonu hattından arayarak evlerine davet eden vatandaşların evlerine gidiyor; sokak sokak ve cadde cadde gezerek her kesimdeki insanla bir araya gelerek sohbetler gerçekleştiriyor.

    “Halk hem evini hem kalbini açıyor"

    İHA'nın aktardığına göre bu bölgede yılların ihmali olduğunu belirten Beyoğlu, "Suçu vatandaşta bulamayız. Vatandaş her zaman haklıdır. Biz hem gönüllerini alıyoruz hem de annelerinin ak sütü kadar helal olan hizmet taleplerini karşılıyoruz. Biz hizmet siyaseti yürütüyoruz. Bizim için insanların fikri değil, temel hakları olan hizmetleri almaları önemlidir. Ayrım yapmadan herkese gidiyor, dinliyor, kucaklaşıyor ve çözüm üretiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek çok güzel sonuçlar alıyoruz. Vatandaşımızı ayağımıza getirmek yerine biz ona giderek baş tacı ediyoruz. Son üç yıllık süreçte edindiğim tecrübe, hayatımın hepsine eş değerdir. Şunu net gördük ki halka tepeden bakmazsanız, araya mesafe koymazsanız bu halk size hem kalbini açıyor hem de evini. Yeter ki doğru pencereden bakmasını bilelim. Allah’a hamdolsun bugün Bağlar sokaklarında hem huzur hem de hizmet ve karşılıklı güven var.” diye konuştu.

    Diyarbakır da terörün bittiği sokaklarda huzur rüzgarları esmeye başladı #1

    Diyarbakır da terörün bittiği sokaklarda huzur rüzgarları esmeye başladı #2


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